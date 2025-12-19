VA EN CAÍDA LAYDA; REPRUEBA EN HONESTIDAD Y SE UBICA EN EL LUGAR 28: LAENCUESTA.MX

De acuerdo con el ranking elaborado por LaEncuesta.mx, con datos procesados por AiScore, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, se ubica en el lugar 28 a nivel nacional en aprobación ciudadana, con apenas 39.2 por ciento de respaldo. La medición muestra una tendencia descendente durante 2025, al pasar de niveles superiores al 50 por ciento a cifras que reflejan un desgaste evidente de su administración.

El estudio también expone una evaluación negativa en el rubro de honestidad, donde Sansores obtiene una calificación de 4.8 sobre 10. En este indicador, 61.6 por ciento de los encuestados manifiesta desacuerdo con su honestidad, frente a 34.2 por ciento que la avala. Los resultados en economía y seguridad siguen la misma línea, con mayor peso de opiniones desfavorables, lo que refuerza la percepción de deterioro en el gobierno estatal.

Fuente: LaEncuesta.mx