FGR DA CARPETAZO A INVESTIGACIÓN SOBRE LA LUZ DEL MUNDO

La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, determinó el no ejercicio de la acción penal en la investigación iniciada en 2019 contra personas vinculadas con la iglesia La Luz del Mundo, entre ellas su líder espiritual Naasón Joaquín García, así como familiares, ministros cercanos y actores políticos de Morena relacionados con la congregación.

La decisión fue notificada a una de las denunciantes identificada como “Isabella”, quien expresó sentirse revictimizada y anunció que, junto con su esposo, presentará una impugnación legal contra el cierre del caso, la cual sería revisada en un tribunal en Puente Grande, Jalisco.

De acuerdo con reportes, el caso en México incluía señalamientos similares a los que se han presentado en tribunales de Estados Unidos, donde Naasón Joaquín cumple una condena de casi 17 años en California y enfrenta nuevas acusaciones federales. También se mencionan presuntos vínculos políticos y antecedentes como el homenaje en Bellas Artes en 2019, además de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que no prosperó.