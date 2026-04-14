TAPA DE CFE ROTA EXPONE A AUTOMOVILISTAS Y PEATONES

Una tapa dañada perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genera riesgo sobre la calle 14 entre 63 y 65, en el Centro de la Ciudad, donde permanece abierta y sin atención. La estructura cubre el paso de cables eléctricos, por lo que vecinos y transeúntes colocaron pedazos de unicel como señal improvisada para alertar sobre el peligro.

Los automovilistas que circulan por la zona deben maniobrar para evitar caer en el hueco, ante el riesgo de afectar sus vehículos o provocar incidentes con unidades estacionadas a un costado. Hasta el momento no se ha reportado la intervención de personal para reparar la tapa dañada.