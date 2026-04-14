REGISTRA 4 CASOS DE MIASIS Y SIN DATOS DETALLADOS DE PACIENTES 

En la entidad se registra un caso más de miasis por Cochliomyia hominivorax en humanos, acumulando 4 casos de acuerdo con el más reciente reporte correspondiente a la semana epidemiológica 13 de 2026, del informe de la Secretaría de Salud Federal.

En 2025 se registraron 4 casos, mientras que en 2026 se mantienen otros 4 casos, sumando un total de 8 casos del 2025 al 2026.. En ambos períodos no se reportan defunciones asociadas a esta enfermedad en la entidad.

Los municipios que presentaron gusano barrenador en humanos son Carmen, Candelaria, Campeche y Hopelchén. Sin embargo, la información disponible en la tabla presenta limitaciones, ya que actualmente no ofrece datos específicos sobre los pacientes afectados, como características, evolución o condiciones de los casos reportados.