SE ANALIZAN AJUSTES DE HORARIO EN ESCUELAS POR CALOR EXTREMO: VÍCTOR SARMIENTO

Ante el incremento de temperaturas en Campeche, el secretario de Educación (Seduc), Víctor Sarmiento Maldonado, informó que hay comunicación constante con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para monitorear las condiciones climáticas y tomar decisiones oportunas en cuanto a ajustes de horarios que protejan la salud de los estudiantes.

Señaló que en esta temporada aumentan los riesgos de golpes de calor, especialmente en niñas y niños, ante lo cual se contemplan adecuaciones en los horarios para evitar afectaciones, y estas medidas serán aplicadas conforme a los pronósticos a corto plazo, que permiten anticipar temperaturas extremas en un lapso de 3 a 4 días.

El funcionario advirtió que cuando el termómetro supera los 40 grados se incrementan los problemas de salud, por lo que en las escuelas se reforzarán acciones preventivas, como evitar actividades al aire libre, fomentar el consumo constante de agua, retirar prendas abrigadoras desde las 9 de la mañana y priorizar espacios techados o con ventilación, aunque muchos planteles ya cuentan con techumbres y sistemas de aire acondicionado.

Respecto a las actividades escolares y deportivas como el denominado “Mundialito”, Sarmiento Maldonado subrayó que se manejará de manera empática con el sistema educativo priorizando el bienestar de los estudiantes, y afirmó que los docentes tienen la capacidad de realizar adecuaciones curriculares para recuperar contenidos sin afectar el aprendizaje, adaptando las clases a horarios más adecuados frente a las altas temperaturas.