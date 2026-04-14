martes, abril 14, 2026
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DESALOJAN A ADULTO MAYOR EN KANISTÉ; PIDE APOYO TRAS QUEDAR SIN VIVIENDA

Un adulto mayor identificado como Humberto Torres fue desalojado de una vivienda ubicada en la calle 17 entre 16 y 18 de la colonia Kanisté, tras cumplirse una orden judicial. El propio hombre reconoció que ingresó al inmueble sin permiso y que permaneció en el lugar durante aproximadamente 11 años, al tratarse de una casa abandonada.

Luego del fallecimiento del propietario, la hija reclamó la propiedad y este día, cerca de las 11 de la mañana, se llevó a cabo el desalojo con apoyo de trabajadores, quienes retiraron sus pertenencias para trasladarlas presuntamente a la Fiscalía. Tras lo ocurrido, el adulto mayor pidió apoyo a la ciudadanía, al señalar que quedó sin un lugar donde vivir.

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