martes, abril 14, 2026
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CONFIRMAN QUE CAUSA DE MUERTE DE “LA PIGUA” FUE POR ACCIDENTE VIAL 

Luego de haber sido reportado como desaparecido durante dos días y localizado sin vida Raúl H.H., de 25 años, alias “La Pigua”, autoridades determinaron que falleció por traumatismo cráneo encefálico severo provocado, al parecer por hecho vial terrestre.

Desde el viernes 10 de abril sus familiares reportaron su desaparición, cuando no regresó a su domicilio situado en la localidad de Canasayab, Champotón. Había salido en su motocicleta Vento, aparentemente a trabajar.

Por dos días sus familiares, amigos y algunos pobladores lo estuvieron buscando hasta que la tarde del domingo 12 de abril lo encontraron dentro de la maleza, a unos metros de la carretera y con huellas de haber protagonizado un accidente vial, cerca de la carretera estatal San Antonio del Río – San José Carpizo II del municipio de Champotón.

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