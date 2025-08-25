EN REDES: NIÑO DE 9 AÑOS ESTÁ GRAVE TRAS RECIBIR PELOTAZO EN EL ESTADIO DE BÉISBOL DE LOS DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO, REPORTAN

Una tarde de béisbol se convirtió en tragedia para la familia de Simón Falah-Assadi Martínez, un niño de 9 años que quedó gravemente herido tras recibir un pelotazo en la cabeza durante el primer partido de la Serie de Zona entre los Diablos Rojos del México y los Pericos de Puebla, de acuerdo con una publicación del creador digital Mauricio M, basado en datos obtenidos en redes.



El accidente, señala, ocurrió el pasado miércoles 20 de agosto en el Estadio “Alfredo Harp Helú”, concretamente en la zona de plateas altas, donde la malla protectora no cubre completamente, y aunque el menor recibió atención en el lugar y no se reportaron momentáneos daños de gravedad, su estado se complicó horas después con dolores de cabeza y vómitos. Fue trasladado de urgencia al hospital.



Al detectarle una hemorragia de 30 centímetros cúbicos que presionaba su cerebro, de inmediato le realizaron una cirugía. Simón permanece en terapia intensiva.

Ana Luisa Martínez, madre del niño, relató que “era una cirugía de emergencia, pues había que liberar toda la presión que estaba ejerciendo la sangre en el cerebro, o podía empeorar conforme pasaban las horas”.



La familia no tiene seguro de gastos médicos, y la mamá explicó que llegaron al hospital porque ahí estaba su pediatra pero no lo dejaron salir porque tenía adormecimiento en las piernas.



Trascendió que un conocido de la familia intentó comunicarse con Othón Díaz, presidente ejecutivo de los Diablos Rojos, quien habría mostrado disposición para apoyar, aunque no ha habido contacto directo con los padres.