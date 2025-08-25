CRISIS TIENE PARALIZADA LA ECONOMÍA DE CARMEN Y EL GOBIERNO DE LAYDA NO CUMPLE SU PROMESA DE REACTIVARLA: LÍDER LOCATARIO DEL AFA

La gobernadora pinta un panorama “color de rosa” y los permisos a cadenas comerciales nos “entierran vivos”, recrimina

Ciudad del Carmen .- La falta de apoyo y de compromiso del Gobierno del Estado, pues prometió reactivar la economía pero no ha cumplido, y la indiferencia de los diputados han sumido al comercio local en una de sus peores crisis históricas, por lo cual “estamos peor que nunca y la crisis tiene a la economía paralizada, por los suelos”, denunció Jorge Simón Díaz, presidente de la Unión de Locatarios del mercado público Alonso Felipe de Andrade.



El dirigente criticó que mientras la gobernadora Layda Sansores pinta un panorama “color de rosa” y los legisladores aplauden, los pequeños y medianos comerciantes enfrentan desplome en ventas de hasta 80 por ciento, con pasillos enteros del mercado prácticamente “mu3rto$” y locales cerrados por falta de insumos, pero ni así tenemos apoyo de ninguna autoridad.



Simón Díaz recordó que las promesas de créditos y programas de reactivación económica nunca se concretaron porque los requisitos son imposibles de cumplir, ante lo cual “muchos compañeros caen en manos de prestamistas y al final pierden su patrimonio”.



Además, la llegada de cadenas comerciales sigue desplazando al mercado tradicional, por lo cual “ya basta de seguir entregando permisos a las tiendas foráneas, pues el comercio en la Isla está saturado y a nosotros nos están enterrando vivos”.



El líder locatario recordó que gran parte de la economía de Carmen depende de la industria petrolera, pero la falta de contratos y los adeudos de Pemex a empresas locales han reducido los empleos y la derrama económica, afectando directamente al consumo en el mercado.

“Carmen vive de Pemex, y si no hay contratos, no hay empleo, no hay gente y no hay demanda. Estamos peor que nunca”, recalcó.