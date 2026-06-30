EN MORENA ESTÁN ACOSTUMBRADOS A VIOLENTAR LEYES Y POR ESO REALIZAN CAMPAÑAS ADELANTADAS: RÓGER CORNELIO

-Por su mayoría y sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión están confiados para arrebatar lo que quieran

El consejero nacional de Somos México, Róger Cornelio Sosa, acusó a Morena de realizar campañas anticipadas, “ya que están acostumbrados a violentar la legalidad y las normas constitucionales, pues con la mayoría absoluta y sobrerrepresentación ilegal que tiene en el Congreso de la Unión se siente confiada para arrebatar lo que quiera”.

Exigió a las autoridades electorales actuar de manera honesta, ética y profesional, y que se quiten el estigma de ser proclives al partido en el poder: Morena.