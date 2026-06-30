SUBEN A SIETE LOS CASOS DE GUSANO BARRENADOR EN HUMANOS DURANTE 2026

Durante la última semana epidemiológica se confirmó un nuevo caso de miasis por Cochliomyia hominivorax (gusano barrenador) en Campeche, sin que hasta el momento se reporten defunciones relacionadas con este padecimiento.

De acuerdo con el reporte de notificación por estado correspondiente a la semana epidemiológica 24, la entidad concentra el 2.0 por ciento de los 344 casos registrados a nivel nacional en lo que va del año.

En comparación con 2025, el comportamiento de la enfermedad muestra un incremento, ya que el año pasado Campeche registró cuatro casos, equivalentes al 3.4 por ciento de los 117 reportados en el país, también sin defunciones.

Con ello, entre 2025 y 2026 el estado acumula 11 casos de miasis por gusano barrenador en humanos, lo que representa el 2.4 por ciento de los 461 registros nacionales en ese periodo, sin reportarse fallecimientos.