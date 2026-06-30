COMUNA DE CAMPECHE LIMPIA, CHAPEA Y REPARA LUMINARIAS EN LA AVENIDA CONCORDIA

San Francisco de Campeche.-Con la intervención de 11 brigadas y casi un centenar de colaboradores, la Alcaldía de Campeche brinda atención integral a la avenida Concordia, donde mejora la imagen urbana, la calidad de los espacios públicos y los servicios que provee a los ciudadanos y sus familias.

Los empleados municipales concentraron sus actividades en la proveeduría de servicios públicos, con lo cual, además de responder a los ciudadanos y sus demandas, mejoran la imagen de la ciudad y devuelven espacios públicos de calidad a los campechanos.

Realizaron tareas de limpieza como barrido de la avenida, chapeo y desbroce de camellones, glorietas y parque lineal de la avenida Concordia y el Circuito Pablo García, además de reparar luminarias.

Además, el Ayuntamiento campechano continúa con su programa de trabajo diario de limpieza del canal pluvial de la unidad habitacional Siglo XXI, donde sigue retirando maleza y escombros para el correcto flujo de agua y evitar inundaciones y proliferación de fauna nociva.