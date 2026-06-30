SOMOS MÉXICO ASEGURA QUE YA SUPERÓ EL MÍNIMO PARA CONSERVAR SU REGISTRO Y VA POR EL 10% DE LA VOTACIÓN

La organización política Somos México aseguró que ya superó el tres por ciento de respaldo ciudadano necesario para conservar su registro como partido político y afirmó que su objetivo para el próximo proceso electoral es alcanzar una votación de dos dígitos.

El consejero nacional de la organización, Roger Cornelio Sosa, señaló que Morena inició con una aceptación cercana al ocho por ciento cuando obtuvo su registro, por lo que consideró que Somos México tiene posibilidades de consolidarse como una nueva fuerza política.

Cornelio Sosa indicó que la meta es obtener representación en el Congreso del Estado, ayuntamientos y juntas municipales, además de competir con una propuesta distinta a la de los partidos tradicionales. Asimismo, aseguró que las candidaturas no estarán reservadas para los dirigentes del partido, sino que buscarán abrir espacios a perfiles ciudadanos, jóvenes, abstencionistas, líderes pesqueros, colectivos de madres buscadoras y ambientalistas, con el propósito de construir una oferta política diferente.