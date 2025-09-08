lunes, septiembre 8, 2025
Yucatán

RIÑA EN GREMIO RELIGIOSO DEJA UN MUERTO EN UMÁN

Yucatán.- Un joven perdió la vida como resultado de una riña durante los festejos religiosos en honor al Santo Cristo de Umán, tiñendo de luto a la comunidad.
La pelea se registró en plena fiesta del gremio al Santo Cristo, la noche de este domingo, en la calle 23 entre 14 y 16 de la colonia Dzibikál, mientras un grupo musical animaba el ambiente.

En medio del altercado, la víctima fue atacada con arma blanca y falleció dentro del predio desde donde se había iniciado el gremio.
Una celebración de fe terminó marcada por la tragedia.

