lunes, septiembre 8, 2025
Lo último:
Locales

LUIS CHAB SE DICE SORPRENDIDO POR FIN RETIRO DEL TOLDO Y ASEGURA QUE ESTUVO ALEJADO POR UNA ENFERMEDAD DE LA VISTA

Publicad0rTelemar

San Francisco de Campeche .- Al señalar que se enteró a través de los medios de comunicación, el líder sindical del Ayuntamiento de Campeche, Luis Chab Ruiz, se dijo sorprendido porque dos personas acordaron con las autoridades municipales levantar el toldo que tenían frente a la Presidencia Municipal, y justificó su ausencia por una enfermedad de la vista.


Además, aseguró que las demandas de él y otras personas están en la etapa final.

