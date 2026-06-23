PORTELA ACUSA A DIRIGENTE NACIONAL DEL PAN DE FAVORECER A MORENA; PIDE RECONSIDERAR LAS ALIANZAS ELECTORALES

Juan Portela, dirigente municipal del PAN en Campeche, acusó al dirigente nacional del partido, Jorge Romero, de impulsar una estrategia electoral que terminó favoreciendo a Morena. Afirmó que la decisión de competir sin alianzas en Coahuila dividió el voto opositor y provocó el peor resultado de Acción Nacional en esa entidad, incluida la pérdida de su registro estatal.

El panista hizo un llamado a la dirigencia nacional para rectificar el rumbo y reconsiderar la política de contender sin coaliciones. Además, sostuvo que no todos los militantes están de acuerdo con las decisiones tomadas por la dirigencia y advirtió que mantener esa estrategia podría seguir beneficiando al partido en el poder y debilitando a la oposición.