PABLO SE ROBA PREDIOS PARA HACER “BISNES”, ACUSA OLIMPIA ÁLVAREZ TRAS DENUNCIARLO PENALMENTE POR DESPOJO Y ABUSO DE AUTORIDAD



Con su gente opera como delincuencia organizada, advierte

Ciudad del Carmen.- La empresaria Olimpia Álvarez Estrada, secretaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad del Carmen, presentó hoy miércoles una denuncia penal contra el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus y el director de Servicios Públicos, Gustavo Salinas García, a quienes acusó de despojo y @bu$o de autoridad tras la ocupación ilegal de un terreno federal en la calle 20 de la colonia Guanal, concesionado desde hace más de 14 años a su nombre y por el cual cada año paga derechos al Ayuntamiento.

A través de un video en sus redes sociales, tras mostrar el título de concesión, Álvarez Estrada advirtió que el edil pretende aprovecharse de la nueva Ley de Expropiación, “para justificar todas sus fechorías, de todos los terrenos que ha despojado desde hace más de un año, @bus@ndo de su poder y usando a la Policía Municipal. A través de su gente, Pablo Gutiérrez opera como una delincuencia organizada”.

La empresaria acusó a Gutiérrez Lazarus de manipular la opinión pública mediante un “manejo de marketing”, de comprar espacios en medios de comunicación para desviar la atención de los presuntos despojos y de engañar y polarizar a la sociedad enfrentando a vecinos entre sí para justificar sus acciones, y luego del despojo pone una lona mandada a hacer por la autoridad donde “agradecen” la recuperación del espacio.

“Pablo ya es un peligro para Ciudad del Carmen, porque rompe el Estado de Derecho, y con la reformada Ley de Expropiación justificará sus fechorías”, subrayó, y advirtió que el Gobierno de Pablo argumenta que construirá un parque, pero es una zona donde el mar tiene mucha profundidad y fuertes corrientes de agua, por lo cual pondrá en peligro a los niños, pero lo hace para construir un atracadero de lanchas y concesionarlo a particulares.

SEÑALA INTERESES ECONÓMICOS DETRÁS

Con tono molesto, Álvarez Estrada acusó directamente al edil: “Pablo Gutiérrez se roba los predios para hacer bisnes, para hacer billetes. Se están repartiendo el botín entre él y su gente del Ayuntamiento”.

La empresaria sostuvo que defenderá legalmente la concesión que le fue otorgada hace más de una década y por la cual la única autoridad que puede intervenir es la Semarnat, y a Pablo le pidió recapacitar, reflexionar sus actos, hacer una oración a Dios para que le ayude, si no tiene felicidad, no haga daño.