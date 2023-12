Atastecos tomarán carreteras e impedirán elecciones por culpa de Layda

Sí la gobernadora Layda Sansores San Román, no cumple con la construcción de la subestación de energía eléctrica para la Península de Atasta, en 2024 se reiniciarán los bloqueos carreteros e incluso cerrarán los accesos para que no haya elecciones en aquella comunidad. Advirtió el activista Helio García Rodríguez quien consideró lamentable que la mandataria se burle de los atastecos, pues desde el año pasado se la ha pasado presumiendo esta obra y a la fecha no llega.

El ciudadano, recordó que en dos ocasiones han cambiado la fecha para el supuesto inicio de la obra, y ahora les indicaron que será hasta después de enero, lo que no convence a los habitantes de estas comunidades, que siguen padeciendo por la falta de energía eléctrica.