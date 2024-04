¡Fomenta pablo la ilegalidad! Aconseja invadir terreno baldío si genera afectaciones, acusan

Para evitar reconocer que su Gobierno no atiende el problema de predios baldíos, el alcalde y candidato de Morena a la reelección Pablo Gutiérrez Lazarus, le aconsejó a un ciudadano que invada un terreno si le genera problemas.

David Hernández Ramírez, habitante de la calle Reforma Agraria de la colonia Benito Juárez, reveló que desde su primer Gobierno le pidió apoyo a Pablo Gutiérrez para ubicar a los dueños de dicho terreno y exigirles que lo limpien, ya que genera plagas y es escondite ideal para delincuentes, pero se llevó una sorpresa con la respuesta del edil.

Me dijo que invada, pero no ofreció un documento que me respalde después de la inversión que pudiera hacer, expuso.