CAMPECHANOS APOYAN A CLAUDIA SHEINBAUM PERO RECHAZAN A LAYDA SANSORES

La aprobación ciudadana de la gobernadora Layda Sansores sigue muy por debajo del respaldo que tiene la Presidenta Claudia Sheinbaum en #Campeche. Mientras la mandataria federal alcanza 76.3% de aprobación, Sansores registra apenas 43.4%, generando una diferencia de casi 33 puntos, según el Ranking Mitofsky de diciembre 2025.

Esta disparidad coloca a Campeche en el lugar 29 de 32 entidades en la comparación entre la aprobación federal y la estatal, una de las más amplias del país, superada solo por Nayarit, Guerrero y Tabasco. La diferencia evidencia que, aunque ambos gobiernos pertenecen a Morena, la ciudadanía percibe de manera muy distinta la gestión local respecto a la federal.

Layda Sansores mantiene evaluaciones consistentemente bajas desde hace meses, con 43.4% de aprobación y el puesto 27 de 32 gobernadores evaluados. Entre las 13 gobernadoras del país, ocupa el penúltimo lugar, consolidándose como una de las mandatarias peor evaluadas en México, mientras Claudia Sheinbaum mantiene un respaldo sólido y ampliamente superior en la misma entidad.