EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 27 DE ENERO DE 2026

SIN AVANCE INVESTIGACIÓN DE COMANDO ARMADO.

El video de un comando de hombres armados lanzando advertencias al director del penal de Kobén, Luis Alberto Calvo Luviano, a quien acusaron de proteger a dos internos acusados de extorsionar y agredir a nuevos reos, ha generado mucha preocupación entre los campechanos, pues aseguran que ya se han instalado en la capital de la entidad. ¿De eso no tiene conocimiento la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez?

En la grabación difundida se observa a una docena de personas con vestimenta táctica, encapuchados, fuertemente armados, con rifles y granadas que son de uso exclusivo del Ejército. La secretaria de Gobierno, Liz Hernández, se limitó a girar un comunicado en el cual externa que da seguimiento a “las investigaciones que realiza la autoridad competente”… pero ¿no es ella la responsable?

Layda Sansores ha destinado miles de millones de pesos para comprar equipos de seguridad, armamento, municiones, cámaras de vigilancia y patrullas de todo tipo que por lo que se ve, no preocupan en lo absoluto a los criminales del video que confirman su presencia en la capital. No bastan los comunicados en redes sociales asegurando que se investiga el tema, los campechanos exigen hechos contundentes que les devuelvan la seguridad que perdieron desde que inició este rapaz y corrupto gobierno.

LAYDA GOBIERNA SIN RESULTADOS.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan de la tenacidad que ha mostrado Layda Sansores para mantenerse entre los peores gobernantes de México, sus nulos resultados los ha tratado de ocultar inventando confrontaciones estériles que han caído mal en el animo de los campechanos. Leamos.

“Layda Sansores insiste en que va bien, aunque los números no la acompañen. En el ranking nacional de gobernadores de enero de 2026, la mandataria de Campeche volvió a colocarse en el fondo de la tabla, lugar 29 de 32, con apenas 41.31% de aprobación, según Cripeso. No es un tropiezo aislado, es una constante. Mes tras mes, el gobierno de Sansores aparece entre los peor evaluados del país, reflejo de una percepción ciudadana negativa que no logra revertirse ni con discursos ni con confrontaciones mediáticas. La tenacidad no siempre es virtud; cuando se gobierna sin resultados, se parece más a la obstinación. Campeche, ya lo resiente.”

Claro que lo resienten los campechanos, que viven su peor crisis económica gracias a que este rapaz y corrupto Gobierno de Todos los Sansores fracasó en atraer inversiones y crear empleos, y acabó con la seguridad y la democracia. Ánimo que solo restan 597 días de rapiña y abusos.