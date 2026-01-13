EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 13 DE ENERO DE 2026

LE SEMBRARON DROGA AL RECTOR.

Inició el año con arbitraria detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores. El Gobierno de Todos informó de primera mano que obedecía a una orden de aprehensión por presuntos actos de corrupción. Horas después cambió la versión, que era por ¡posesión de droga! El cambio en la narrativa oficial preocupa a la sociedad, pues 8 de cada 10 campechanos cree que Layda Sansores miente y reprueba su desempeño, como lo pudo corroborar la encuesta reciente de Arias Consultores.

Las sospechas se multiplican porque es vox populi que Abud Flores no tiene vicios y que la representante de los carteles de droga en la entidad es la secretaria de seguridad, la guanajuatense Marcela Muñoz. ¿De dónde más pudo haber salido la droga que le sembraron a Abud Flores, si no de la misma SPSC? Es una réplica de lo ocurrido hace 30 años al director de TRIBUNA, Jorge Luis González Valdez, cuando elementos de la policía estatal sembraron droga en su vehículo para tratar de silenciarlo.

Layda Sansores trató de sacar a Abud de la rectoría de la UAC en un par de ocasiones, pero se hicieron públicos sus arbitrarios modos y tuvo que dar marcha atrás. La sospecha de la comunidad es de que se está presionando a Abud Flores para que renuncie, a cambio de no abrirle una carpeta de investigación, como hace siempre este nefasto gobierno. Habrá que estar muy pendientes.

GOBIERNO ENCUBRE ARBITRARIEDAD.

Se han esmerado los jilgueros oficialistas en construir una narrativa de actos de corrupción en la UAC para justificar la arbitraria detención del rector José Alberto Abud Flores. Pero eso es algo que simplemente nadie cree. La citada encuesta de Arias Consultores confirmó que 9 de cada 10 campechanos cree que Layda Sansores no combate la corrupción. Y les sobran razones.

Nunca se investigaron los videos de Raúl Pozos Lanz y Armando Toledo Jamit sacando millones de pesos en efectivo de Palacio de Gobierno. Tampoco las denuncias de millonarios desvíos de Xóchitl Mejía Ortiz en la Sebien, de Karla Sánchez Sosa e Isabel Espinosa Segura en la Sedumop, de Marcela Muñoz Martínez en la SPSC, de Ricardo Sánchez Cerino en el IEEA, de Luis López López en el Indajucam y de Eutimio Sosa Espina en Cultura.

Por si faltaba una cereza al pastel de corrupción Sansorista, la gobernadora ha protegido y encubierto a la responsable de la secretaría de Finanzas el sexenio pasado, América Azar Pérez, pese a que su gobierno denunció por desvío de recursos a varios exfuncionarios que dependían de ella, que dispersaba los dineros. ¿Cuál combate a la corrupción si se protege a los de casa?