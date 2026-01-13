LAS PREGUNTAS SOBRE LA EXTRAÑA Y OPACA DETENCIÓN DE ABUD FLORES

TOMADO DE ASÍ ES CAMPECHE NOTICIAS

No hay nadie en Campeche que no vea la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, por lo menos como sospechoso, raro o conveniente.

Abud había sido una piedra en el zapato para Layda y diversos grupos de Morena, que estaban o siguen impacientes por tomar el control de la Máxima Casa de Estudios con todo el potencial electoral entre las juventudes.

Todos vimos cómo el presidente del Congreso, Antonio Jiménez, amenazó abiertamente en su momento a Abud, por negarle acceso al morenismo a los campus de la UACAM, alegando autonomía universitaria y defensa de la libre cátedra.

Tras largos meses y ya desesperados, un “golpe de suerte” puso a Abud en sus manos y están a punto de doblegarlo.

Hasta ahora las autoridades callan sobre la detención de Abud y las preguntas surgen por sí solas.

1.- Si no fue la FGE sino la PEP la que detuvo a Abud ¿Qué motivos tuvieron para marcarle el alto y requisar su vehículo?

2.- ¿No es muy sospechoso que una “denuncia anónima” haya alertado a los policías de Marcela Muñoz para que revisen el vehículo?

3.- ¿No está raro que la “denuncia anónima” haya sido porque alguien vio una supuesta arma de fuego en el vehículo del rector, pero esa nunca apareció y en su lugar hallaron grapas de cocaína?

4.- Y la más importante: ¿No esto parece más una maniobra para echar a Abud de la UACM y tomar el control de la comunidad académica?