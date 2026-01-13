FANNY GUILLERMO ES ELECTA RECTORA DE LA UAC

San Francisco de Campeche.- Sin que hayan transcurrido las 48 horas legales para definir su situación jurídica, y a menos de 24 horas de su detención, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Campeche eligió durante la madrugada de este martes a Fanny Guillermo Maldonado como rectora, tras la destitución de José Alberto Abud Flores.

El nombramiento se dio en medio de versiones difundidas desde anoche que señalaban que integrantes del Consejo Universitario habrían sido obligados a acudir al centro de convenciones, donde permanecerían retenidos hasta firmar el acta de sustitución del rector.

Guillermo Maldonado se desempeñaba como secretaria de Asuntos Jurídicos de la universidad. Es contadora y abogada, con licenciatura, maestría y doctorado, notaría pública y exdirectora de la Facultad de Derecho.