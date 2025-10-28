martes, octubre 28, 2025
Lo último:
Locales

“HOY ES MI ÚLTIMO DÍA CIRCULANDO”; NOSTÁLGICA DESPEDIDA DE CHOFERES DE LA COOPERATIVA “CASTAMAY” A SUS UNIDADES VETERANAS

A un día de que los restantes camiones Ko’ox entren en funcionamiento, choferes de la Sociedad Cooperativa “Castamay” pegaron en ventanas anuncios de “despedida” de sus unidades, que saldrán de circulación tras varios años de servir a la comunidad.

Un conductor es el de la unidad número 25, cuyo nostálgico mensaje es: “Estimado (a) pasajero (a) fue para mí un placer haberte llevado a tu destino todos estos años. Hoy es mi último día circulando por estas calles de Campeche. Gracias”.

“Castamay” cubrió las rutas Kalá, Siglo XXI, La Ría y Colonial.

También te puede gustar

Trabaja de franelero para poder pagar el tratamiento de su esposa postrada en cama

Invertirán 18 mdp en rehabilitación del acueducto López Mateos-Xpujil

FEMINISTAS ACUSAN A GOBERNADORA DE TRAICIONAR SU HISTORIA DE LUCHA AL AMENAZARLAS CON CÁRCEL

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *