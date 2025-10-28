“HOY ES MI ÚLTIMO DÍA CIRCULANDO”; NOSTÁLGICA DESPEDIDA DE CHOFERES DE LA COOPERATIVA “CASTAMAY” A SUS UNIDADES VETERANAS

A un día de que los restantes camiones Ko’ox entren en funcionamiento, choferes de la Sociedad Cooperativa “Castamay” pegaron en ventanas anuncios de “despedida” de sus unidades, que saldrán de circulación tras varios años de servir a la comunidad.

Un conductor es el de la unidad número 25, cuyo nostálgico mensaje es: “Estimado (a) pasajero (a) fue para mí un placer haberte llevado a tu destino todos estos años. Hoy es mi último día circulando por estas calles de Campeche. Gracias”.

“Castamay” cubrió las rutas Kalá, Siglo XXI, La Ría y Colonial.