ES NECESARIO HACER CRECER A EMPRESAS CAMPECHANAS Y FORTALECER A PROVEEDORES LOCALES PARA CONTRARRESTAR RETROCESO ECONÓMICO: COPARMEX

San Francisco de Campeche.- Al opinar sobre la aprobación del presupuesto estatal del próximo año, Alejandro Risueño Rivas, presidente de Coparmex en Campeche, consideró necesario que esta inversión haga crecer a las empresas campechanas y fortalezca, a la par, a los proveedores locales, lo que ayudará a contrarrestar los impactos negativos o de retroceso que hemos estado viendo últimamente en los indicadores económicos”.

En primer lugar, fue buena la noticia destinar fondos a ello y que se busque mejorar la conectividad, no sólo para la movilidad, sino para el hombre que va a trabajar, pues contribuirá a consolidar la economía local, sostuvo, aunque indicó que se pueden hacer “recortes” en ciertas áreas para financiar esta estrategia sin hacerlo con la deuda.

También resaltó la ventaja que se le dio por parte del Gobierno Estatal a la participación de empresas campechanas para las obras de construcción y recarpeteo de tramos carreteros contemplados en el plan estatal, y también deben tener preferencia los proveedores locales, para que la derrama económica quede en los sectores productivos del Estado.

Del paquete económico en general, Risueño Rivas reiteró la necesidad de evaluar las prioridades del gasto público estatal, pues si bien hay apoyo social a sectores vulnerables, sería positivo destinar mayores recursos a áreas como desarrollo económico, agricultura y pesca.

También propuso crear un comité del gasto público, similar al de Yucatán, que incluya a representantes de la sociedad civil organizada, academia y organismos empresariales, para priorizar áreas y obras en la elaboración del presupuesto, garantizar transparencia y fortalecer la confianza en el Gobierno.

Finalmente, Risueño Rivas hizo un llamado a que futuros presupuestos consideren mayores apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), para atraer inversiones.