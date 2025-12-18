EL DINERO SE VA PORQUE LA MANO LOCAL FUE DESPLAZADA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: QUERUBÍN

“CONTRATO COLECTIVO VINCULADO A LA #CTM LO PERMITE”

San Francisco de Campeche.- El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Seguridad, Limpieza, Hoteles, Restaurantes y Establecimientos Análogos y Servicios en General del Estado de Campeche, Querubín Peralta Ramos, denunció que la mano de obra local ha sido desplazada en trabajos realizados recientemente en la entidad.

Aunque en meses anteriores se registró actividad en el ramo de la construcción, la mayoría de los empleos generados fueron ocupados por trabajadores foráneos, y actualmente en Campeche no hay obra activa que esté contratando a albañiles locales.

Como ejemplo, Peralta Ramos mencionó la edificación de 9 minitiendas en la entidad, donde la empresa responsable no ha contratado a trabajadores campechanos debido a que la compañía opera bajo un contrato colectivo vinculado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y le permite trasladar a su propia plantilla laboral.

Esos trabajadores provienen principalmente del Estado de México, Oaxaca, Morelos y Veracruz, por lo tanto, “el dinero se va, no se queda en Campeche y no circula en el Estado”, lamentó.