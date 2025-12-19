SOBRE CASOS DE DESAPARICIONES, SHEINBAUM ASEGURA QUE HAY MUCHA AUSENCIA VOLUNTARIA POR PROBLEMAS FAMILIARES

Anuncia que el registro será presentado esta o la próxima semana

Al confirmar que el registro de personas desaparecidas se actualizará en los próximos días, y que el informe será presentado esta o la próxima semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hay mucha ausencia voluntaria por problemas familiares.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal manifestó que el registro tiene como objetivo aclarar cuántas personas están registradas, cuántas ya fueron localizadas y cuántas aparecen en el sistema sin datos suficientes, pues ahora por ley sólo se considera persona desaparecida si existe una carpeta de investigación, que es el expediente formal que abre la Fiscalía cuando hay indicios de un delito.

En este sentido, Sheinbaum Pardo explicó que antes bastaba con que alguien subiera un nombre a la plataforma, aunque no hubiera información verificable.

También adelantó que el registro desagrega los casos vinculados a d£lincu£nci∆ organizada e indicará cuántos corresponden a ausencias voluntarias, pues “hay mucha ausencia voluntaria por problemas familiares, pero las familias obviamente los reportan como desaparecidos porque no se comunican con ellos”.

El registro también dirá cuánto tiempo pasa, en promedio, entre el reporte y la localización, dijo, y resaltó que el trabajo incluye revisión de bases de datos y diálogo con colectivos de búsqueda. “El resultado ya está prácticamente listo”, resumió.