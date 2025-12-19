ELISEO FERNÁNDEZ ES NUESTRO CANDIDATO A LA GUBERNATURA: PEDRO ARMENTÍA

Al recalcar que, a diferencia de otros grupos y de muchos actores políticos que supuestamente son de Movimiento Ciudadano y han privilegiado intereses personales sobre colectivos, “nosotros hacemos, no jugamos a la política, ni nos dividimos, el diputado mocista Pedro Armentía López aseveró: “Tenemos claro un rumbo, Eliseo Fernández es nuestro candidato a la gubernatura”.

Y agregó: “Biby Rabelo será una candidata excelente a la diputación federal, y Paul Arce, un joven que ha ganado su elección y ha caminado todas las colonias del Municipio, será quien nos acompañe en el próximo proceso. ¿Por qué alargar algo, por qué dividirnos?, que le quede claro a las y los campechanos y a los militantes, vamos en un solo bloque y tenemos un proyecto colectivo que vamos a privilegiar”.

Armentía López advirtió que a quienes abonen a la división o anden como loquitos diciendo que tienen una aspiración personal, “les digo que las aspiraciones en la mayoría de los casos se convierten en obsesiones y en frustraciones, y que vayan buscando otro partido”.