BALEAN PRESUNTA CASA DE SEGURIDAD EN POMUCHBALEAN PRESUNTA CASA DE SEGURIDAD EN POMUCH

TRES HECHOS CON ARMAS DE FUEGO EN MENOS DE 24 HORAS: EJECUTAN A UN HOMBRE EN SABANCUY, BALEAN UNA VIVIENDA EN CAMPECHE Y AHORA OTRA EN POMUCH

La madrugada de este domingo, una vivienda señalada de manera extraoficial como presunta casa de seguridad fue atacada a balazos en la villa de Pomuch, municipio de Hecelchakán. Vecinos de la calle 23, rumbo al cementerio, reportaron múltiples detonaciones, lo que movilizó a las corporaciones de seguridad hacia el lugar.

El inmueble presentaba numerosos impactos de bala, presuntamente provocados por armas de alto calibre. Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona y bloquearon el acceso al sitio, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) inició las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

Los hechos fueron confirmados por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la cual informó que policías municipales atendieron el reporte de detonaciones en un predio de la colonia Benito Juárez, donde localizaron casquillos percutidos sobre la vía pública y un portón con múltiples impactos de arma de fuego. La dependencia precisó que no se reportaron personas lesionadas y que el área quedó a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.