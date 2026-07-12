MEDIOS NACIONALES EXHIBEN CAMPAÑA ADELANTADA DE PABLO; PIDEN QUE EL INE ACTÚE RUMBO A 2027

El exalcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, fue incluido por el diario Reforma entre los casos de presuntas campañas adelantadas de aspirantes de Morena rumbo a las elecciones de 2027. En su portada de este domingo, el periódico sostiene que el Instituto Nacional Electoral (INE) permanece “ciego” ante este tipo de promoción política anticipada y plantea la necesidad de que la autoridad electoral intervenga.

El tema también fue retomado por otros medios nacionales. El Universal advirtió en su primera plana que el INE debe actuar para evitar que los actos anticipados pongan en riesgo la elección de 2027 y la confianza en el proceso electoral. A su vez, La Jornada destacó que la contienda ya dio paso a las llamadas “pre-pre-precampañas”, al señalar que diversos actores políticos han comenzado su promoción antes de los tiempos establecidos por la ley.

Las tres portadas colocan el debate sobre las campañas adelantadas en el centro de la discusión nacional y sitúan a Pablo Gutiérrez Lazarus entre los personajes mencionados en torno a la promoción anticipada rumbo a los próximos comicios.

Fuente: Reforma, El Universal, La Jornada.