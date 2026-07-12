domingo, julio 12, 2026
Lo último:
Locales

BALEAN PREDIO EN LA COLONIA ESPERANZA; INVESTIGAN POSIBLE RELACIÓN CON PRÉSTAMOS “GOTA A GOTA”

Un predio ubicado sobre la calle 9, entre las calles 10 y 12, de la colonia Esperanza, en San Francisco de Campeche, fue atacado a balazos durante la madrugada de este domingo. Vecinos reportaron las presuntas detonaciones de arma de fuego, por lo que elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar y confirmaron que el portón del inmueble presentaba varios impactos de proyectil, sin que se reportaran personas lesionadas.

De manera preliminar, las autoridades recabaron la versión de que el ataque podría estar relacionado con el presunto cobro de préstamos bajo el esquema conocido como “gota a gota”. La Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la causa de la agresión.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó los hechos mediante un comunicado oficial, en el que informó que elementos de la Policía Estatal atendieron el reporte, localizaron impactos de proyectil en el portón del inmueble y señalaron que la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes.

También te puede gustar

DISCURSOS DESDE EL PODER QUE ESTIGMATIZAN AL MOVIMIENTO FEMINISTA PUEDEN DERIVAR EN LINCHAMIENTO SOCIAL Y FOMENTAR ODIO: REDMYH

COLECTIVO DENUNCIA PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CASO DE YAHARI; ACUSAN FALTA DE PRUEBAS Y FALSO TESTIMONIO

DIÓCESIS CONDENA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *