BALEAN PREDIO EN LA COLONIA ESPERANZA; INVESTIGAN POSIBLE RELACIÓN CON PRÉSTAMOS “GOTA A GOTA”

Un predio ubicado sobre la calle 9, entre las calles 10 y 12, de la colonia Esperanza, en San Francisco de Campeche, fue atacado a balazos durante la madrugada de este domingo. Vecinos reportaron las presuntas detonaciones de arma de fuego, por lo que elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar y confirmaron que el portón del inmueble presentaba varios impactos de proyectil, sin que se reportaran personas lesionadas.

De manera preliminar, las autoridades recabaron la versión de que el ataque podría estar relacionado con el presunto cobro de préstamos bajo el esquema conocido como “gota a gota”. La Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la causa de la agresión.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó los hechos mediante un comunicado oficial, en el que informó que elementos de la Policía Estatal atendieron el reporte, localizaron impactos de proyectil en el portón del inmueble y señalaron que la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes.