SUPREMA CORTE ANALIZARÁ PRESUNTA OMISIÓN DEL GOBIERNO DE CAMPECHE EN DEFENSA DE LAS ABEJAS

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo promovido por la apicultora y activista maya Leydy Pech Marín, originaria de Hopelchén, Campeche, para determinar si autoridades ambientales federales incurrieron en presuntas omisiones al no implementar medidas efectivas para proteger a las abejas, la biodiversidad y la actividad apícola frente al uso de plaguicidas.

El máximo tribunal revisará el amparo 790/2025 para definir si la falta de regulación y control sobre agroquímicos considerados de alto riesgo vulneró el derecho a un medio ambiente sano, así como otros derechos de las comunidades indígenas que dependen de la apicultura como parte de su patrimonio cultural y económico. Además, analizará el alcance de las obligaciones del Estado en la protección de los polinizadores y si las comunidades indígenas pueden ser reconocidas como guardianas de la naturaleza con legitimidad para acudir a los tribunales en defensa de los ecosistemas.

El caso surgió tras las denuncias de comunidades mayas de Hopelchén, que atribuyen al uso de plaguicidas y a la deforestación la muerte masiva de abejas y la afectación de la producción de miel en la región. La resolución de la Suprema Corte podría sentar un precedente nacional sobre la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y la conservación de los polinizadores.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación.