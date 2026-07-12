CON GRITOS DE “¡FUERA, FUERA!”, MAESTROS DE LA CNTE PROTESTAN CONTRA SHEINBAUM EN ZACATECAS

Con gritos de “¡Fuera, fuera!” y “¡Estamos peor!”, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaron durante un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Río Grande, Zacatecas. Los docentes aseguraron que no se les permitió ingresar al acto público y reclamaron que la situación del magisterio ha empeorado.

Ante las consignas, la presidenta respondió que su gobierno no realizará negociaciones “en lo oscurito” con un grupo reducido de dirigentes y afirmó que cualquier decisión relacionada con el sistema de evaluación docente será consultada con todos los maestros del país, al tiempo que defendió las acciones de su administración en favor del sector educativo.

Fuente: Azucena Uresti