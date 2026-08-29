GRAN FERIA CAMPECHE TENDRÁ VIGILANCIA POLICIACA, AJUSTES VIALES Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD, ANUNCIA LA COMUNA; ACUERDOS CON EL GOBIERNO ESTATAL

El secretario del Ayuntamiento de Campeche, Vicente Exiquio Cruz Ramírez, informó que tras varias peticiones al Gobierno del Estado se realizaron tres reuniones que derivaron en acuerdos previos que benefician a la población y a la organización de la feria.

En un mensaje transmitido a través de las cuentas de la Alcaldía de Campeche, señaló que se logró hablar con diversas autoridades para establecer recorridos y vigilancia de policías en la zona, además de contar con ambulancias, y que serán modificadas algunas rutas de transporte para no afectar a la ciudadanía.

Cruz Ramírez resaltó que se entabló dialogó con todos los comercios, instituciones y escuelas que se ubican en esta zona, para coordinarse y que las afectaciones sean menores durante el tiempo de estos festejos.

Cruz Ramírez y Guadalupe Rodríguez Chávez, directora de Protección Civil municipal, dijeron que este es momento de coordinación entre todas las instituciones, para llevar a buen puerto la feria.

Además, revelaron que en la segunda reunión fue entregado el dictamen de riesgo que se solicitó a la secretaría de Protección Civil, donde se asegura que el lugar es viable para realizar la feria, pero que se unirá a un estudio de mecánica de suelo, principalmente para garantizar que los sitios donde serán instalados los juegos grandes no presenten hundimientos que pongan en riesgo a la población.

Luego, en recorrido por esa zona analizaron los ajustes viales, explicó Rodríguez Chávez, y pidió respetar espacios donde estará prohibido estacionarse, para evitar sanciones.

Precisaron que a partir del día 31 de este mes de agosto serán cerradas las avenidas Fundadores y Francisco I. Madero, para la realización de maniobras, y que habrá vigilancia policiaca.