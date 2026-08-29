ACUMULA CAMPECHE 13 CASOS DE GUSANO BARRENADOR EN HUMANOS, REPORTAN
De acuerdo con el reporte epidemiológico con corte al 17 de agosto, Campeche acumula 13 casos de miasis por gusano barrenador en humanos durante 2026, al registrar un caso más en la última semana.
El informe señala que México suma 557 casos confirmados de miasis por Cochliomyia hominivorax, conocida como gusano barrenador, y tiene a Veracruz como la entidad con mayor número de registros al concentrar 100, seguido de Chiapas con 155, Oaxaca con 49, Puebla con 46 y Guerrero con 32.
En Campeche, los 13 casos confirmados representan el 2.4 por ciento del total nacional.
Además, el reporte indica que hasta la fecha de corte no se han registrado defunciones asociadas a esta enfermedad en la entidad.
Durante los últimos 7 días, Campeche reportó un nuevo caso confirmado, mientras que a nivel nacional se notificaron 26 nuevos contagios en ese mismo periodo. La vigilancia epidemiológica continúa debido a la presencia del parásito que afecta principalmente tejidos vivos de personas y animales.
La miasis por gusano barrenador es provocada por larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que depositan sus huevos eno l3s¡ones abiertas, por lo que las autoridades mantienen la recomendación de atender oportunamente cualquier h3r¡da y reforzar medidas de prevención.