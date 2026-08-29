COMISIÓN DE ENLACE CON LA FISCALIZACIÓN CITARÁ PRONTO AL DIRECTOR DEL COBACAM: ARMENTÍA
“QUE ATIENDA SUS AUDITORÍAS”
El diputado por Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Armentía López, aconsejó al director del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Cobacam), César González David, que atienda sus auditorías, pues pronto será citado por la Comisión de Enlace con la fiscalización.
Criticó que González David esté dedicado a dar entrevistas, ir a programas y hoy terminó como conductor, y afirmó que está probado que es pésimo funcionario, un improvisado y que cuando fue legislador se lo regaló el profe Aníbal (Ostoa), “pero que atienda sus auditorías, porque la Comisión de Enlace con la fiscalización pronto lo citará”.