PARLAMENTO JUVENIL PROPONE PROGRAMA PERMANENTE DE SALUD MENTAL CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS E INTERCULTURAL

La Comisión de Salud del Parlamento Juvenil 2026 presentó una iniciativa de reformar a la Ley de Salud Mental del Estado de Campeche, para establecer un programa estatal permanente de prevención del suicidio, protocolos claros de detección, atención y seguimiento, y capacitar al personal educativo en la identificación de señales de alerta.

La propuesta, expuesta por la joven legisladora Karyme Kriztall Can González, se fundamenta en las estadísticas del Inegi que colocan a Campeche por encima de la media nacional con 8.4 defunciones por cada 100 mil habitantes, frente a 7 por cada 100 mil a nivel país, con 82 casos registrados en 2024, de los cuales 71 correspondieron a hombres y 11 a mujeres.

“Las estadísticas no deberían ser un número más, sino alarmarnos”, señaló Can González, y subrayó que la prevención no puede limitarse a intervenir cuando una persona ya está en crisis, sino se debe actuar antes, durante y después mediante factores protectores, identificación temprana, atención oportuna y seguimiento.

La iniciativa reforma los artículos 13, 14 y 15, y adiciona los artículos 13 bis, 13 ter, 13 quáter, 13 quinquies y 14 bis del capítulo 3º de la Ley de Salud Mental, denominado “Prevención del Suicidio”, y establece que el programa estatal debe ser permanente y coordinado por las autoridades de Salud, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y accesibilidad para personas hablantes de lenguas indígenas.

En el ámbito educativo, se propone capacitar al personal para identificar señales de alerta y canalizar casos a profesionales, sin que realicen funciones de diagnóstico, y atender a familias y personas en duelo por pérdidas.

“Necesitamos leyes eficientes, efectivas, que nos ayuden a reducir esos casos y garantizar una respuesta oportuna, profesional y humana”, concluyó la joven legisladora.