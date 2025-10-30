JOVEN CREADOR DE LA MASCOTA OFICIAL DEL CONALEP TOMA FATAL DECISIÓN

Ciudad del Carmen.- Consternación causó la fatal decisión que tomó el joven carmelita de 20 años de edad identificado como William M. V., quien fue el creador de la mascota oficial del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), cuya Dirección le dedicó una esquela con la leyenda “Vuela alto… Descansa en paz”.

El triste y trágico acontecimiento ocurrió el pasado martes por la noche en el domicilio ubicado sobre la calle 84, por 53 y 53-A de la colonia Obrera de la Isla.

Tras el aviso al 911 llegaron elementos de las policías Estatal y Municipal y paramédicos del grupo Acses, quienes infructuosamente intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP. Luego personal de la Vicefiscalía Regional realizó las diligencias correspondientes y retiró el cuerpo.

William era estudiante de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), donde cursaba la licenciatura en Diseño Multimedia, y presuntamente padecía depresión, tras egresar del Conalep.