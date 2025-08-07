jueves, agosto 7, 2025
MUJER POLICÍA QUE SUSTRAJO CELULAR A UNA CIVIL NO ESTÁ ENTRE LOS 25 AGENTES DADOS DE BAJA, REVELA MARCELA

San Francisco de Campeche .- Escoltada por tres agentes policiacos vestidos de civiles, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, aseguró que la mujer policía señalada por sustraer el celular de una mujer está bajo proceso de investigación, y que Asuntos Internos sigue trabajando en otras carpetas de cuyos resultados ella irá informando.

Antes de abordar su Suburban, una voz de mujer le pidió: “Dale trabajo a mi hijo, amiga”. La guanajuatense sólo la miró.

