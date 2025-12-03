miércoles, diciembre 3, 2025
Lo último:
Nacionales

“NUEVO CAOS CARRETERO EN PUERTA”; SI NUEVA LEY DE AGUAS VULNERE NUESTRO TRABAJO, NOS MOVILIZAREMOS: PRODUCTORES

“Aguas con la Ley de Aguas”, advirtió en una publicación en sus redes sociales el medio Fuerza Informativa Azteca (FIA), al señalar que el Frente por el Rescate al Campo Mexicano declaró “alerta máxima” ante la inminente aprobación de la nueva normativa, ya que, resaltó, las letras chiquitas vulneran el trabajo del sector.

En el video, los agricultores subrayaron que la producción de alimentos es “la paz del país”, exigieron corregir puntos cruciales que los dejarían fuera de la ley o los limitaría para conseguir agua, y sentenciaron: “Si no quedan resueltos temas como el reconocimiento a la ganadería y la perforación de pozos como actividades permitidas en dicha normativa, vamos a movilizarnos”.

Por último, Fuerza Informativa Azteca recalca: “Y @m£naz@n con inundar de caos las carreteras”.

También te puede gustar

(Video) Se quema policía durante acrobacia en desfile de la Revolución Mexicana

SEP informará el viernes las fechas de regreso a clases y los lineamientos: AMLO

Restaurantes desafían al semáforo rojo en la CDMX y abren pese a Covid-19

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *