“NUEVO CAOS CARRETERO EN PUERTA”; SI NUEVA LEY DE AGUAS VULNERE NUESTRO TRABAJO, NOS MOVILIZAREMOS: PRODUCTORES

“Aguas con la Ley de Aguas”, advirtió en una publicación en sus redes sociales el medio Fuerza Informativa Azteca (FIA), al señalar que el Frente por el Rescate al Campo Mexicano declaró “alerta máxima” ante la inminente aprobación de la nueva normativa, ya que, resaltó, las letras chiquitas vulneran el trabajo del sector.

En el video, los agricultores subrayaron que la producción de alimentos es “la paz del país”, exigieron corregir puntos cruciales que los dejarían fuera de la ley o los limitaría para conseguir agua, y sentenciaron: “Si no quedan resueltos temas como el reconocimiento a la ganadería y la perforación de pozos como actividades permitidas en dicha normativa, vamos a movilizarnos”.

Por último, Fuerza Informativa Azteca recalca: “Y @m£naz@n con inundar de caos las carreteras”.