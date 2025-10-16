AUTO CHOCA CONTRA GUARNICIÓN, DA VOLTERETA E IMPACTA EL PILOTE DE UN PUENTE; LOS DOS OCUPANTES SALEN ILESOS

Una presunta falla mecánica causó que el conductor de un auto particular se salió de la carretera para impactarse contra la guarnición, dar voltereta y chocar contra uno de los pilotes de un puente en el periférico Pablo García. Pese a lo aparatoso, los dos ocupantes salieron ilesos y sólo fueron valorados por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

Personal de la Guardia Nacional tomó conocimiento y pidió apoyo de una grúa para retirar el vehículo, que tiene placas de Oaxaca y al parecer se dirigía a San Francisco de Campeche.