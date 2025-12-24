OPINIÓN: LOS SIETE PECADOS CAPITALES DE 2025 – POR LOURDES MENDOZA

VÍA: EL FINANCIERO

Con esta edición se cumplen 20 años de celebrar el certamen para obtener los ganadores de los Siete Pecados Capitales. Este 2025, la competencia está reñida porque los nominados han trabajado exhaustivamente para merecer dicho galardón.

Avaricia, compiten: Andrea Chávez, quien no sólo no ha respetado los tiempos electorales y ha lucrado con la salud de los chihuahuenses… hasta quiso marcarle la agenda a la presidenta. El góber de SLP, El Richar Gallardo, aferrado, no quiere soltar su reino para dejárselo a su mujer, teniendo las agallas de comprar voluntades y no cumplir con la reforma contra el nepotismo. Por desmedido y adicto al poder, el tercer nominado es Paco Cervantes, quien, de la mano de Slim Helú, conformó su “CCE legítimo”.

Envidia, compiten: Alito Moreno, al estelarizar, con una gran actuación, el cortometraje “Fernández Noroña, ¡hasta aquí llegaste!”, nos provocó a propios y extraños. Zoé Robledo, nominado también, por la envidia hacia Juan Ramón de la Fuente, al ser el primer divorciado del gabinete. La que le tiene Víctor Hugo Romo a Mauricio Tabe tras haberle arrebatado la demarcación Miguel Hidalgo y hacerla suya hasta en las colonias más marginadas.

Gula, están postulados: Altagracia Gómez, quien no tiene llenadera. Beneficiaria del Fobaproa con cuatro empresas de su papá, ahora obliga, con su padrino Córdova Montoya, a que Gruma le venda cinco plantas a su empresa, Minsa. Otra candidata sin llenadera es Luisa María Alcalde: quiere ser ella quien reparta el pastel de candidaturas, sin que Andy meta su mano nepotista, pero, en lugar de tragar sapos como buena política, los besa. Para rematar la terna está Ana Lilia Herrera, quien, de ser mala paga a proveedores y aliados, pasó a delincuente al mentirle a un juez. En esta categoría tenemos tres eméritos: Adán Augusto, con esa manera de atascarse entre casinos, huachicol, La Barredora, el amor y los libros de “YSQ”; Layda Sansores y Alejandro Armenta, ambos expriistas, hoy flamantes morenistas, quienes se tragan todas sus palabras al hablar de libertad de expresión e intentar, sin lograrlo, callar a los medios independientes.

Ira. Este pecado tiene dos acepciones en nuestro concurso: la rabia a flor de piel y la sorpresa genuina por acciones raras. Comencemos con la ira que nos generó toda la bancada de MC en el Senado: Alejandra Barrales, Francisco Daniel Barreda, Néstor Camarillo, Clemente Castañeda, Luis Donaldo Colosio y Amalia García, por dar su voto favorable al nombramiento de la fiscal, demostrando una vez más que son los paleros de Morena. Ira tú es como nos quedamos al ver la novela “En Tabasco la corona vale un fiscal” sí, cuando supimos que Gertz Manero salía por proteger a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo. La ira infinita que desata entre los cuatroteros Lilly Téllez. Ira la que siente Andy López Beltrán, cada que le llaman Andy y no Bond, James Bond. Ira la que provocó la Generación Z al gobierno de Sheinbaum, que hasta a los “no granaderos” les echaron para golpear y encarcelar a más de uno.

Lujuria, es la que se le acabó al canciller Juan Ramón de la Fuente (o a su exesposa), quienes hicieron público el divorcio. Así como la de la góber sin visa, Marina del Pilar Ávila. Con decirles que fue tal su berrinche, que se inventó un divorcio que anunció desde el atril del gobierno de BC. Lujuria, entendida como obsesión por alianzas, amores y romances de poder: tenemos a Arturo Ávila, quien se la pasa en la playa, en mesas de Tecate, simulando austeridad republicana. Nominamos finalmente a Horacio Duarte por su protagonismo como galán en el libro vaquero “Soy el todas mías del Edomex”.

Pereza. El ganador sin competencia fue AMLO, con su best seller Grandeza, porque provocó el letargo más profundo a la mayoría de la gente con su novela de ficción. En el camino dejó a Ricardo Monreal y a Pedro Haces con sus aburridas e inocuas explicaciones sobre sus fiestas y viajes.

Soberbia. La terna se tuvo que hacer quintilla y los nominados son: la zacatecana, ahora góber veracruzana, Rocío Nahle, quien dejó con la palabra en la boca a periodistas, en medio de la peor inundación en la historia de Poza Rica. También está Dato Protegido (Diana Karina Barreras, esposa de Gutierritos), quien se atrevió a denunciar a Carla Estrella por violencia política de género y obligarla a disculparse públicamente durante 30 días, y luego no quiso dar la cara. Cómo no tener nominados a los Yunes, sí a Miguel Ángel Yunes Linares y su crío Yunes Márquez, quienes, por salvar la cárcel, uno hizo tremendo teatro en el Senado y el vástago dio su voto para acabar con el Poder Judicial, revolcando el apellido familiar en el fango de la ignominia. O a Alejandro Murat, quien, en esa misma votación para reformar el Poder Judicial, se atrevió a decir: “Tenemos el mandato de los votos y no cabe duda de que no somos iguales”. Alejandro, tienes razón, ¡ustedes son peores!

Como en todos los certámenes serios, hay una categoría especial dedicada a una trayectoria –qué digo profesional, de vida–, al concentrar episodios en los Siete Pecados Capitales. Fue la lujuria la que lo acercó primero a La Jornada, luego, al entorno de AMLO. Fue la envidia la que le impidió brillar como periodista. La avaricia le ha guiado para tener empresas prestadoras de servicios de comunicación y redes, y es la soberbia la que le lleva a justificar los ataques a los periodistas con cargo al erario. La mención honorífica de 2025 es para… ¡Jesús Ramírez!