ENTRE EJECUCIONES Y BALACERAS, LAYDA PREGONA TRANQUILIDAD: BELLO ÁVILA

-“¿Dónde están los más de 29 mil millones?; en su V Informe sólo elogió a Pablo y a Marcela”

Ciudad del Carmen.- El presidente de Contraloría Ciudadana A. C., Javier Bello Ávila, criticó el V Informe de la gobernadora Layda Sansores San Román, al asegurar que estuvo enfocado en elogios hacia funcionarios de Morena, y no en presentar resultados concretos para Campeche, sobre todo en materia de seguridad, en lo que la mandataria no vive la realidad al afirmar que tenemos el menor índice delictivo en el país pese a ejecuciones y balaceras, y cuestionó: “¿En qué ha invertido más de 29 mil millones de pesos?

El mensaje de la mandataria, expresó, fue “más de lo mismo”, pues no hay una obra, una inversión del Gobierno Estatal en todos los municipios, y se basó en elogiar como ejemplo al exalcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus y a la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, como la mejor policía. “Fue pura charlatanería y política barata”, resumió.

Respecto a la inseguridad, Bello Ávila consideró que el Gobierno de Layda Sansores minimiza la problemática pese a los hechos violentos registrados recientemente, como las ejecuciones en Plan de Ayala y otros Municipios y ataques armados a viviendas, y no se ha informado de detenciones relacionadas con esos casos.

La Administración estatal no vive la realidad que enfrentan los campechanos, y a menos de un año de concluir el sexenio, difícilmente podrá corregir las deficiencias acumuladas durante los últimos 5 años, por lo tanto, ya no podrá exigir a Marcela ni al fiscal Jakson Villacís que den resultados.