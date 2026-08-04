PREOCUPADA LA COPARMEX POR EL DECRECIMIENTO ECONÓMICO, LA FALTA DE GENERACIÓN DE EMPLEOS Y LA POBREZA LABORAL EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

-“Sólo ha generado 288 plazas para 950 mil ciudadanos que hay en el Estado”

Alejandro Risueño Rivas, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), admitió que preocupa el actual panorama económico del Estado de Campeche, pues desde hace años no hay crecimiento económico y en los últimos ha habido una contracción mucho más acelerada.

Expuso que datos del Inegi indican que el año pasado se cerró con un decrecimiento económico del 15.8 por ciento, mientras que en julio se reveló la medición del primer trimestre del 2026 con un decrecimiento del 5.2 por ciento, lo que significa que no sólo no hay recuperación, sino que se sigue en declive.

Este es un tema que debería ser punto focal para los gobiernos, especialmente en Campeche, porque el decrecimiento económico genera falta de bienestar social, pues en temas de empleo es más común ver la informalidad y 6 de cada 10 personas trabajan en la informalidad, mientras la pobreza laboral aumentó en un 1.2 por ciento, lamentó.

Risueño Rivas subrayó que estos porcentajes revelan que hay gente que trabaja todos los días y tiene salario, pero no le alcanza para cubrir o comprar una canasta básica, ante lo cual es necesario trabajar en incrementar esos números, pues en 5 años el Gobierno de Layda sólo ha generado 288 plazas para 950 mil ciudadanos que hay en el Estado. “No ha habido generación de empleos”, resumió.