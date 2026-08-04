FUERTE TORMENTA DERRIBA ÁRBOL HISTÓRICO EN EL PARQUE IGNACIO ZARAGOZA

La intensa celda de tormenta que atravesó Ciudad del Carmen por el paso de la onda tropical número 24, acompañada de actividad eléctrica y fuertes turbonadas, provocó la caída de un antiguo árbol ubicado en el Parque Ignacio Zaragoza.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Personal de las autoridades realiza las labores para retirar el ejemplar, que durante años formó parte del paisaje de la zona de las fuentes y del acceso al Santuario Diocesano Mariano de Nuestra Señora del Carmen.