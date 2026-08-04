CIRCULA EN REDES: ASÍ ES LA CACERÍA DE MARCELA CONTRA EL PERIODISTA CRÍTICO JOEL YNURRETA

Mientras la inseguridad no da tregua con ejecuciones y hechos donde hay balazos, policías estatales bajo el mando de la guanajuatense Marcela Muñoz dedica tiempo a perseguir al periodista crítico Joel Ynurreta, quien hoy fue retenido varios minutos con el pretexto de un reporte por las placas, y al mostrar la documentación en regla y hasta un amparo evitó que le quitaran el vehículo, que es prestado.

El despliegue en que participaron más de 10 genízaros, se realizó como si se tratara de un operativo para detener a un delincuente de alta peligrosidad. Rodearon el vehículo y un elemento femenino se paró al frente para tomar fotografías.

No es un hecho aislado, sino la radiografía de un poder que convirtió la crítica en delito y la libertad de prensa en enemigo a combatir, pues es la segunda vez en menos de 2 meses que a Joel Inurreta lo persiguen y hostigan, y todo por su línea crítica al sistema, ante lo cual responsabilizó a Marcela Muñoz de lo que le ocurra a él, a su familia y a sus colaboradores.

Las justificaciones fueron, primero, que el vehículo estaba involucrado en una riña, y luego que no estaba a su nombre, lo que deja un claro mensaje: “Perseguimos a quien critica”.

Hoy es Joel Ynurreta, mañana puede ser cualquier otro periodista o hasta ciudadano que se atreva a cuestionar al poder, ante lo cual la ciudadanía no debe callar.

Fuente: El reportero del crimen.