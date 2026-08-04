INCUMPLIMIENTO DE LA CFE DESATA BLOQUEO EN LA CARRETERA FEDERAL A XPUJIL

Habitantes del ejido Lechugal cerraron la carretera federal a Xpujil en protesta por el incumplimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la reconexión del servicio de energía eléctrica a los pozos que abastecen de agua potable.

Los inconformes señalaron que ayer liquidaron un adeudo de 26 mil pesos y que el compromiso de la CFE era realizar este día la reconexión del suministro eléctrico; sin embargo, aseguraron que el acuerdo no fue cumplido, motivo por el que decidieron bloquear la vía federal.