LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS ESTÁ POR ENCIMA DE CUALQUIER OBRA: PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO ACLARA QUE SUSPENSIÓN DE OBRA EN “TAMARINDOS” NO ES CONTRA EL GOBIERNO FEDERAL

La directora de Proximidad y Protección Civil de la Alcaldía de Campeche, Guadalupe Rodríguez Chávez, afirmó que la clausura temporal del fraccionamiento “Tamarindos” respondió al incumplimiento de diversos reglamentos municipales por parte de la empresa constructora y no a una acción contra el Gobierno Federal o los programas de vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum. Precisó que la medida fue aplicada exclusivamente a un desarrollador privado, al señalar que el Ayuntamiento tiene la obligación constitucional de supervisar que toda obra dentro del municipio cumpla con las normas de seguridad y protección civil.

La funcionaria sostuvo que la seguridad de las familias está por encima de cualquier obra o inversión, por lo que no se permitirá que una empresa opere fuera del marco legal. Añadió que las disposiciones en materia de Protección Civil no son negociables ni responden a criterios políticos, pues su objetivo es proteger la vida y el patrimonio de quienes adquirirán una vivienda, garantizando que las construcciones cumplan con todos los estándares establecidos por la ley.