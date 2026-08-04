A 42 DÍAS DE PROTESTA, PROTEXA AÚN NO PAGA A 6 PROVEEDORAS; “SEGUIRÁ EL BLOQUEO A LAS INSTALACIONES HASTA QUE NOS PAGUEN”: RAMÓN CRUZ
Ciudad del Carmen.- A 42 días de mantener el bloqueo en los accesos de Protexa, las 6 empresas proveedoras que continúan en protesta aseguraron que seguirán con la manifestación hasta que exista un convenio de pago formal y con validez legal.
El asesor jurídico de Puerto Mar Servicios, S. A. de C. V., Ramón Ignacio Cruz Metelín, informó que el pasado 31 de julio sostuvieron una reunión con directivos de Protexa con la expectativa de alcanzar un acuerdo, pero no se concretó ningún convenio.
Explicó que, durante ese encuentro, los manifestantes accedieron a abrir el acceso trasero de las instalaciones para permitir la salida de maquinaria, equipos y unidades de la empresa, bajo la promesa de que habría un arreglo; sin embargo, nunca recibieron propuesta formal ni documento firmado ante notario o autoridad competente que garantizara el cumplimiento de los pagos.
“Si realmente hubieran querido pagar, desde el día 31 nos habrían presentado un convenio, un primer abono y una fecha para liquidar el resto. Eso no ocurrió”, expresó.
Cruz Metelín indicó que Protexa les solicitó esperar hasta hoy martes o mañana para presentar una propuesta que incluiría un convenio y un pago inicial, pero el bloqueo no será levantado hasta contar con un acuerdo legalmente respaldado.
Asimismo, confirmó que 3 de las empresas que originalmente participaban en la protesta se retiraron del movimiento, tras firmar convenios individuales y recibir pagos por parte de Protexa.
A su consideración, esta acción tuvo como objetivo dividir al grupo de proveedores que aún permanece en la manifestación, y advirtió: “Aunque a nuestra empresa le paguen, vamos a seguir apoyando a los demás compañeros. Nosotros no estamos pidiendo nada indebido, sólo que nos paguen el dinero que nos deben”.
Añadió que una de las empresas afectadas mantiene una demanda contra Protexa por un adeudo superior a los 18 millones de pesos, aunque está dispuesta a desistirse del proceso judicial si se alcanza un acuerdo satisfactorio.